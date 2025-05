Romamania, il penultimo capolavoro di Ranieri: è in Europa e non sarà un addio

Redazione Calciomercato

Indipendentemente dal risultato contro il Torino che maturerà nell'ultima giornata, la Roma avrà sicuramente un impegno infrasettimanale anche la prossima stagione.All'Olimpico agghindato a festa per l, i giallorossi maturano una vittoria per 3-1 contro il Milan che si traduce, alla luce degli altri risultati delle rivali, alla. Dal sogno Champions League, che dipende tanto da una vittoria contro i granata quanto da un passo falso della Juventus a Venezia, alla possibilità concreta di tornare a disputare l'Europa League e la Conference come salvacondotto.

Il tutto superando per la prima volta da tre anni a questa parte laC'è tanto, tantissimo, del lavoro di Ranieri in questa clamorosa risalita in classifica.La Roma sotto la sua gestione non ha proposto il miglior calcio in circolazione, mae che cinque mesi più tardi sogna di entrare in Europa dalla porta principale.Visibilmente commosso da tributo ricevuto prima del fischio d'inizio,dopo il triplice fischio, prendendosi una meritata standing ovation e riuscendo a smuovere gli animi anche dei suoi critici più accaniti.

Ma quello di Sir Claudio, chei. In attesa che i Friedkin decidano di dare finalmente un assetto societario alla propria creatura, è proprio Ranieri la figura di riferimento per tutti dalle parti di Trigoria.L'ormai ex tecnicoche verranno perseguite dalla società giallorossa. Necessaria una sterzata sul piano organizzativo se si vogliono raggiungere traguardi di livello non affidandosi all'estemporaneità del caso ma alla programmazione.

una summa di tutti gli errori possibili immaginabili che possono essere commessi da una società di calcio. Un modello da non imitare. Di uomini forti i rossoneri ne hanno bisogno nelle stanze dei bottoni e non davanti alle telecamere. Ogni riferimento a cose o persone è puramente voluto.Ora sta a chi gestisce sostenerlo e dare continuità, senza vanificare la straordinaria eredità che lascerà alla fine del suo terzo mandato romanista.