(prima dalla Coppa di Lega e poi dall’FA Cup), la squadra che più ama (e più vince) questo trofeo.Non sono sicuro che il Siviglia di Lopetegui meritasse di passare, ma so che con un allenatore come Solskjaer la sconfitta prima o poi arriva. Non deve essere esattamente un caso se in carriera non ha vinto niente, nonostante guidi una squadra che quando c’era Mourinho era condannata a vincere tutto. A proposito, gli ultimi trofeo dello United sono quelli che gli ha regalato l’allenatore portoghese, tre nella stessa stagione: Europa League, Coppa di Lega e Supercoppa d’Inghilterra, un triplete minore che, quando venne conquistato, fu guardato con degnazione, senza attribuirgli il giusto valore.che aveva una squadra (il City) in lizza per la Champions e l’altra (lo United) per l’Europa League,. Evidentemente spendere tanto non basta. Più strano ancora che la storia di questi due club non abbia insegnato nulla ai nuovi (si fa per dire) dirigenti.(strepitoso il portiere Bounou in almeno tre circostanze). Lindelof e Wan-Bissaka gli hanno dato via libera posizionandosi in maniera oscena. Non è stata una partita bellissima, ma equilibrata. Lo United ha avuto la fortuna di passare presto (9’) grazie ad un calcio di rigore causato da Diego Carlos che ha colpito Rashford dopo che aveva calciato (trasformazione perfetta di Bruno Fernandes) coronando un buon inizio.. Ora sarebbe falso scrivere che la partita è stata persa per gli errori di De Gea, visto che, nonostante i due gol, di errori non ne ha commessi. Ma. Romero era il portiere di coppa anche per Solskjaer e tale avrebbe dovuto restare ieri sera.Comunque,, a dispetto del motto sacchiano “uno vada e l’altro venga” per avere sempre copertura. Questo tipo di garanzia il Siviglia spesso non ce l’aveva ed è per questo che molti palloni sono stati giocati dai calciatori dello United dietro la linea dei terzini.Per contro, sia l’uno (Reguilon) che l’altro (Jesus Navas) sono risultati decisivi in occasione del gol del pareggio (Suso) e della vittoria (De Jong). Non è cosa da poco per unaDicevo dei rimpianti dello United. Essi poggiano su un gol mangiato da Greenwood (splendido il filtrante di Bruno Fernandes e la parata di Bounou), su un tiro di Martial ancora respinto dal portiere e su un terzo, sempre di Martial, respinto con il piede dal portiere del Siviglia. Questo per quanto riguarda le occasioni. Tuttavia, ma era sommamente impreciso nei paraggi dell’area e ancor più della porta.E allora. Non sempre bastano, ma se ad esse si accoppia la dabbenaggine altrui, certe partite si vincono. La Coppa magari no, ma in finale ci si arriva.