Il cardiologo dell'Università di Padova Domenico Corrado, incaricato dalla magistratura di Firenze di effettuare la seconda perizia sul corpo di Davide Astori, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai: "Il giocatore era asintomatico, nel senso che non palesava sintomi. Solo la comparsa di extrasistole ventricolari durante la regolare prova da sforzo avrebbe potuto rappresentare il campanello d'allarme di una potenziale malattia. Anche se portando avanti approfondimenti aggiuntivi si sarebbe potuto diagnosticare una cardiomiopatia aritmogena, per la quale di norma non si procede con l'ammissione all'idoneità sportiva. Comunque spetta alla procura di Firenze giudicare l'accaduto, non a me".