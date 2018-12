La carriera di Valerio Verre ha preso una piega davvero inaspettata in estate. Il centrocampista era reduce da una stagione alla Sampdoria in cui aveva giocato poco o nulla, chiuso a centrocampo nelle gerarchie di Giampaolo dai vari Praet, Torreira, Linetty e Barreto. Per questo motivo il giocatore scuola Roma ha accettato di scendere di categoria, trasferendosi in prestito con diritto di riscatto al Perugia, in Serie B.



Sulla panchina degli umbri Verre ha trovato un certo Alessandro Nesta, che gli ha cambiato collocazione tattica - sistemandolo trequartista - e gli ha permesso di veder svoltare la sua carriera. Da quel momento Verre ha segnato 6 reti, l'ultima ieri nel pareggio ottenuto dal Perugia con il Cittadella. La Sampdoria dal canto suo segue in maniera molto attenta la crescita di Verre: i blucerchiati starebbero anche pensando di riportarlo alla base, specialmente se le sue prestazioni si manterranno su questo livello.



Però dalle parti di Corte Lambruschini dovranno fare anche i conti con la volontà del Perugia, che come detto ha il diritto di riscatto sul giocatore (obbligo in caso di promozione in Serie A). I dirigenti biancorossi non sembrano intenzionati a perdere il loro gioiello: "Vogliamo fare di Verre un giocatore simbolo per il presente e per il futuro" ha detto recentemente il direttore tecnico Goretti "lui è destinato a restare con noi per molti anni". Una dichiarazione che potrebbe decisamente complicare i piani blucerchiati.