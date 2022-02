Una scelta che ha pagato eccome in occasione della vittoria nell'ultimo turno contro il Verona - inaugurata dalla prima prodezza in bianconero del serbo - e che si è rivelata decisiva anche nel quarto di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo di giovedì, quando l'ingresso dello spagnolo dalla panchina ha fatto definitivamente saltare il banco. In sede di presentazione,e questo potrebbe indirizzare le sue scelte per la sfida del Gewiss Stadium.- Innanzitutto perché, con Bernardeschi ancora fuori, Kean a corto di condizione e Cuadrado non brillantissimo in occasione dell'ultima uscita contro i neroverdi; il piano di Allegri di insistere sulle ultime prove di formazione svolte durante la rifinitura risponde ad una logica dia gara in corso attraverso i cambi.capaci di sostenere il peso di una linea avanzata così spregiudicata ma anche di appoggiare all'occorrenza le iniziative offensive. L'ottimo impatto di Zakaria, la brillantezza atletica di due giocatori come Locatelli e McKennie e la possibilità di rilanciare in una mediana a tre due giocatori sin qui poco appariscenti come Arthur e Rabiot sono segnali importanti in tal senso.- C'è poi da considerare: la doppia batosta interna contro Cagliari e Fiorentina (in coppa) ha mostrato una fragilità acuita dalle assenze certe di Musso e Palomino contro la Juve, oltre a quella di Zapata in attacco, giocatore che con la sua fisicità e la predisposizione al sacrificio dava una grande mano alla fase di non possesso dei nerazzurri. A livello di pressione - pur dovendo recuperare ancora la gara col Torino -, a secco di vittorie nel suo stadio addirittura dal 30 novembre scorso: anche un pareggio consentirebbe ad Allegri e ai suoi di restare davanti in classifica e di mantenere il quarto posto, costringendo dunque l'avversario a rischiare qualcosa di più. La condizione ideale per mettere a dura prova l'uno contro uno a tutto campo che dell'Atalanta è il vero marchio di fabbrica, con un tridente che inizia a fare paura a tutti quanti.