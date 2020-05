In caso di nuovo stop momentaneo al campionato, il piano B della Figc prevede playoff e playout. In caso di nuovo stop definitivo, invece, è previsto un piano C. Il presidente federale Gabriele Gravina lo spiega a Sky: “In caso di sospensione definitiva, ricorreremo a un algoritmo che proporremo al Consiglio Federale l'8 giugno. Terrà conto di diversi fattori e sarà comunque legato ai risultati sul campo in modo che si arrivi alla definizione di questo campionato. Sarà una cristallizzazione della classifica, ma in proiezione con la fine del campionato. Ma spero che non ci sia bisogno di farvi ricorso".