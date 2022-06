Calma, c'è tempo. Il Milan ha le idee chiare sul mercato, nonostante il 4 luglio sia prevista la partenza della nuova stagione, Maldini e MassaraUna scelta diversa da quella di Beppe Marotta, a capo della squadra mercato dell'Inter, che ieri a Calciomercato.com ha svelato i piani nerazzurri: . L'Inter lavorerà molto sul capitolo arrivi, il Milan lo farà, ma non dovrebbero esserci sorprese entro la fine del mese.- La ragione è ben presto spiegata, il Milan non ha il bisogno immediato di fare cassa e di sostituire i partenti, come deve fare l'Inter, e soprattutto. Oltre adal Bordeaux, ufficializzato il 31 agosto 2021, è certo di tornare dal Torinocosì come sono in pugnoin uscita dal Liverpool, (settimana prossima potrebbe essere quella buona per le visite mediche), edel Lille, per il quale sono previste novità nei prossimi giorni.- E' chiaro che così non basta, entro l'1 settembre, ultimo giorno di mercato, arriveranno volti nuovi in difesa, condel Lille che resta una prima scelta, e in attacco, con i nomi didel Bruges in cima alla lista dei desideri. Ma occhio alle possibili soprese, di certoricca di opzioni e alternative, che possa ripetersi in campionato ed essere competitiva in Champions League. Molto dipenderà dal sorteggio del 25 agosto, ma l'obiettivo è quello di superare la fase a gironi.