Tanta concorrenza per Sandro Tonali: sul gioiello del Brescia ci sono Inter, Juve, Manchester City e PSG. Come riporta Tuttosport, Paratici teme un inserimento importante dei parigini, che già nel 2012 ai bianconeri soffiarono Marco Verratti. Classe 2000, su di lui ci sono gli occhi di mezza Europa ma i bianconeri vogliono superare la concorrenza italiana ma anche straniera: sul giocatore ci sono anche Inter, Chelsea, i due Manchester, Atletico Madrid e Psg. Cellino lo valuta almeno 50 milioni di euro, ma i bianconeri proveranno ad abbassare il prezzo inserendo un paio di contropartite tecniche: Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 in questa stagione in prestito al Perugia, e Idrissa Touré dell'Under 23, anche lui centrocampista, classe '98. Il Coronavirus non ferma il mercato, la Juve è sempre attenta a seguire da vicino i suoi obiettivi. E prepara l'assalto a Tonali.