L'Inter è alla ricerca di rinforzi ma l'attaccante in questo momento è l'ultimo dei pensieri per gli uomini mercato della società nerazzurra. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come le priorità di Marotta in questo momento siano altre.



“In ordine di priorità, l’attaccante è l’ultima pedina, legata all’uscita di Politano sul quale si sta muovendo anche la Roma. E in quest’ottica il nome di Giroud non va perso di vista. Occhio, però. Perché sul francese avrebbe mosso qualche passo anche la Juventus”.