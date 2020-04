Come si concluderanno Champions ed Europa League? La Repubblica spiega che solo quando tutti i campionati con squadre ancora in corsa in Europa comunicheranno le date di ripresa, la Uefa potrà stilare i propri calendari delle coppe. I maggiori timori riguardano la Spagna: oltre al contagio, preoccupano le fratture fra campionato e federazione nazionale. Anche in caso la Liga dovesse partire molto tardi, la Uefa conta comunque di portare in fondo i suoi tornei. Ipotesi estrema: Final Four o Final Eight in una sola città.