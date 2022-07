e da una vera e propria impresa contro la più quotata Inghilterra - costretta ai supplementari - maDei tanti talenti messisi in luce nel corso dell'Europeo Under 19 appena concluso, quello purissimo esibito dale di proprietà del Maccabi Tel Aviv ha rubato l'occhio ai tanti osservatori arrivati in Slovacchia in rappresentanza delle principali società del Vecchio Continente, italiane comprese.campeggiano sul biglietto da visita di un ragazzo di appena 170 cm di statura che in pochi mesi appena è stato protagonista di un'ascesa da predestinato:, e nelle 10 partite disputate sino al termine della stagione si è tolto il lusso di andare a segno altre due volte.e una sensazione di dominio tecnico che ha condannato la favoritissima Francia ad una clamorosa uscita di scena in semifinale e messo paura agli inglesi. Le due prestazioni nelle partite clou della manifestazione devono aver convinto ulteriormente gli scout di, segnalati a più riprese sugli spalti, a presentarsi a breve con una proposta ufficiale per il Maccabi Tel Aviv, che chiede non meno di- Un investimento alla portata e soprattutto di grande prospettiva, considerando che i margini di miglioramento sono ancora enormi.- secondo quanto riferisce l'agente di Gloukh - che ci ha messo del suo per affinare le doti del piccolo Oscar,E così tra i tanti punti di forza del funambolo israeliano c'è anche quell'ambidestria che gli permette di acquisire imprevedibilità nelle giocate per i suoi avversari e di guadagnare, al momento della giocata decisiva, quei tempi di gioco che nel calcio di oggi sono fondamentali. L'Europeo Under 19 parla ancora una volta inglese, ma il futuro è tutto di Oscar Gloukh.