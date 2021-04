IL TABELLINO

, muscoli lungo dolenti per entrambi, con di punta Leao. Il Sassuolo senzama con un uomo in più,fra i più secchi e coraggiosi contro la Superlega ormai buonanima. De Zerbi con la sua immediata proposta, a notizia del crimine ancora fresca, di non giocare contro la molto cosiddetta grande. Crimine sì ma con un aspetto positivo almeno, oltre a quello di averci fatto meglio conoscere i De Zerbi:, basta che il senso del gioco permanga comunque giocoso, ludico, godendo di aggettivi a questo punto quasi sinonimi di onesto., con la voglia che abbiamo di undici uomini che corrono dietro ad un pallone anziché di dodici squadre che corrono dietro ad una ipotesi di superguadagni (a proposito, il Sassuolo è la Mapei, industria che stava eccome nel ciclismo e si tolse sentendo troppo forte l’odore, la puzza del doping: complimenti anche qui)., mossa, leale. Niente di stellare, di super, ma davvero non ne sentivamo il bisogno. Più nomi ostrogoti, da tabellone di oculista sofisticato, nel Milan, blandi nomi italiani o italofoni nel Sassuolo, la Super Lega buonanima ci permette di notare anche questo.il portiere del Sassuolo, senza neanche impaurirlo. L’unica volta che il Sassuolo esce in avanti con convinzionee gli tira addosso (ma c’entra anche la bravura del portiere). Poco dopo Donnarumma opta per un brivido di tipo sadomaso e abbatte il suo compagno Kjaer, che sembra malconcio ma si riprende in fretta.Punizione alta di, mancanza dello zic in più diche si fa contrare a pochi metri dal gol, e, mandando il pallone a giro sulla sinistra di Consigli. Un 1 a 0 che premia la, se non altro. Da lì alla fine del tempo soltanto un Berardi contratto bene quando è al tiro.e a proposito, era più semplice l’arbitraggio quando si poteva fare il casalingo quasi per rito, doveroso specie con le sempre più cosiddette grandi.nei primi 45’, si fa cattiva, forte e continua. Giocatori stanchi, la ridda dei cambi comincia presto. Leao allena Consiglia anche lui, Cahanoglu non riesce a fare il gioco da biliardo del primo tempo., tipo Milan superleghista sinora non pentito. Lassù qualcuno capisce ed esaudisce.Il nuovo entrato degli emiliani,È un 2 a 1 pro Sassuolo chese si eccettua proprio nel finale un po’ di pressione con frullar di mani sull’arbitro, che fischia, guadagnato da Mandzukic, altro subentrato, che vorrebbe di più ma non fa capire bene cosa,Donnarumma G.; Calabria (dal 40' st Kalulu), Kjær, Tomori, Dalot; Meïte (dal 40' st Diaz), Kessie; Saelemaekers (dal 40' st Castillejo), Çalhanoğlu (dal 27' st Krunic), Rebić (dal 27' st Mandzukic); Leão. A disp.: Jungdal, Tătăruşanu; Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Tonali; Mandžukić. All.: Pioli.Consigli; Muldur (dal 19' st Toljan) Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang (dal 26'stLopez), Locatelli; Berardi, Djuricic (dal 18' st Traorè), Boga (dal 38' st Haraslin); Defrel (dal 19' st Raspadori). A disp.: Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Loprz, Raspadori, Chiriches, Toljan, Traoré, Haraslin, Oddei, Bourabia. All.: De Zerbi.15' st Djuricic (Sas)