Concordo — Lapo Elkann (@lapoelkann_) February 7, 2023

Non si spengono le polemiche sulle frasi di, PM dell'inchiesta Prisma che nel 2019 disse: "". Tifosi bianconeri infuriati sui social e a loro se ne aggiunge uno doc:- Fratello minore di John e cugino dell'ex presidente Andrea Agnelli, Lapo Elkann ha ripreso su Twitter il video delle parole di Santoriello aggiungendo un commento lapidario: "". Ma non finisce qui. In risposta al post, un utente ha commentato: "". Un concetto che ha trovato l'appoggio di Lapo: "".