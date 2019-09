PEPPE_RADON è stato l'oasi nel deserto della SFIDA A MISTERPALMIERI di sabato. Pianti e stridor di denti dappertutto con Atletico Madrid e Barcellona, risultate gli incagli più evidenti in una giornata da dimenticare al più presto tranne che per gli interisti.



E quindi il nostro PEPPE, unica luce, al 94', minuto santo. Vediamo la sua quaterna da 7,29 contro 1.





Grozny-Sovetov X2/under 3,5



Falkenbergs-Ostersund 1X/under 4,5



Leicester-Tottenham 1X/over 1,5



Villarreal-Valladolid 1X/over 1,5





Domenica? L'ispirazione di una new entry tra i nostri vincitori. E' stato il gol di Dzeko al 94' a metterlo seduto sul trono della settimana con un grandissimo ambo a quota 13,45! Lui si fa chiamare MASSI2017, diamo uno sguardo al suo ambissimo.



ROMA 2/gol/over 2,5



LIVERPOOL 2/gol/over 2,5



E gli altri? Ancora la Liga ne ha lasciati per terra molti (Valencia) mentre da noi il giocatissimo gol di Sampdoria-Torino non è entrato. Il pareggio della Lazio avrebbe premiato la giocata fantastica di Assopazzo, Papa Waigo c'è andato ad un passo, Giovedignocchi non è stato per niente fortunato con la Fiorentina ma si è pagato le spese con la Roma, due storie da ultimo minuto...



Occhio, mercoledi è di nuovo SFIDA A MISTERPALMIERI con l'infrasettimanale di Serie A!