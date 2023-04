Un elemento che da troppo tempo è venuto a mancare al calcio italiano per il quale, lo si voglia ammettere oppure no,. Oggi, purtroppo per coloro che continuano ad amarla malgrado tutto,Il periodo Umbertiano, prima il padre e poi il figlio, ha provocato danni enormi soprattutto sul piano dell’immagine con. Di qui una saudade quasi brasilera per belle epoque juventina e per quegli uomini che furono capaci dui creare un mito.Ieri sera, nella opacità di una partita da anonimo veronese, la nostalgia canaglia si è ribellata allo stato attuale delle cose ed ha rivendicato il proprio diritto a venir considerata e soddisfatta da uE’ accaduto, per vox populi, nel preciso istante in cui. In scala acustica ovviamente minore si è ripetuta la medesima scena vissuta nello stesso luogo il 13 maggio di undici anni fa quando il capitano di mille battaglie usciva anzitempo dal campo dopo aver segnato il suo gol all’Atalanta.che iniziò un tour di ringraziamento che pareva interminabile e che Andrea Agnelli, scioccamente, visse come un gesto di lesa maestà perché era lui il presidente.I tempi sono stretti e l’opera di rifondazione è urgente.Occorre adrenalina in dosi massicce. Gli innamoramenti sono falò che bruciano in fretta e si spengono altrettanto velocemente lasciando soltanto cenere.Ecco, ritagliare l’immagine di Alex Del Piero e poi sovrapporla a quella del vecchio sciamano bianconero è la prima operazione che va fatta. Subito.