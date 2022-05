Gentile Procuratore,sono un ex portiere della vecchia guardia ormai prossimo ai 70 anni. Ho giocato a buoni livelli nei settori giovanili, cui è seguita una dignitosa carriera in quarta serie. Ero bravino tra i pali e mi dicevano che non ero neanche male sulle traiettorie alte nonostante non fossi un gigante. Con i piedi male, ma mi dicevano di spazzare via e, quindi, grandi danni non ne ho mai fatti. Mi permetto di dire la mia su quanto accaduto in questi giorni: le papere coi piedi dei vari Radu, Meret e Buffon per me sono imperdonabili, ma non è solo colpa dei portieri in questione. La mia domanda, infatti, è la seguente: perché nel calcio moderno si chiede ai portieri di giocare così tanto con i piedi, di ripartire con la circolazione della palla nella propria area di rigore anziché deresponsabilizzarli maggiormente e dando loro la possibilità di "spazzare via" come si faceva ai miei tempi? Farebbero meno danni e le partite sarebbero anche più avvincenti! Ringrazio in anticipo per la risposta che vorrà darmi. Carlo. Verrebbe da dire, alla luce dei recenti vistosi errori con i piedi commessi dai portieri citati, che bisognerebbe formare portieri sempre più bravi con i piedi.- suffragata da una recente dichiarazione di Dino Zoff - e condivisa anche da Mister Ermes Fulgoni (colui che allenò proprio Gigi Buffon nel settore giovanile del Parma),, mentre il gioco coi piedi (seppure vada allenato) non dovrebbe essere così determinante soprattutto nella selezione dei giovani portieri. In definitiva sono proprio d'accordo con Lei, gentile Carlo, quando afferma chee che i troppi passaggi in area di rigore andrebbero calmierati. I portieri - per concludere - non potranno mai essere equiparati ai calciatori di movimento nel gioco dei piedi, eppure a loro si chiede anche questo! Il ruolo del portiere è già molto delicato e complesso, occorre essere in possesso di vari talenti, fisici e tecnici: non chiediamo loro di diventare anche impeccabili con i piedi! Meno leziosi coi piedi e bravi a parare penso possa essere la ricetta giusta!Ma ora passo la palla agli utenti di: siete d'accordo che i portieri dovrebbero "spazzar via" come si faceva una volta per evitare troppi rischi o sarebbe una scelta tattica anacronistica?