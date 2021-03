Secondo A Bola, il Porto sta pensando seriamente ad un ritorno di Héctor Herrera dall’Atlético Madrid. Il centrocampista messicano aveva lasciato Porto in direzione Madrid nell’estate 2019, ma, soprattutto in questa stagione, non sta trovando molto spazio nelle gerarchie di Simeone.



Il suo contratto scade nel 2022, quindi i colchoneros potrebbero metterlo sul mercato durante la prossima sessione, per evitare di perderlo a zero un anno dopo.