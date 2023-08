Diogo Costa foi a jogo com as chuteiras de... Taremi. pic.twitter.com/YlguAvNlAE — B24 (@B24PT) August 28, 2023

L'urlo del gol rimane in gola, cancellato dal VAR per un fuorigioco di 7 cm. E' la fotografia della buia serata dima non del, che dopo l'uscita del suo numero 9 (in campo per 80 minuti) rimonta e batte il Rio Ave tenendo il passo di Guimaraes e Sporting in vetta alla classifica, a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato., perché a pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo il futuro del classe '92 resta ancora in bilico. Con il Milan non è ancora finita e in Portogallo è caccia agli indizi sul possibile trasferimento, comededicate al compagno di squadra (c'è la scritta 'Mehdi Taremi' accompagnata dalla bandiera iraniana)., queste sono le due certezze che accompagnano giocatore e Diavolo da diverso tempo ormai. Così come la ferma posizione dele del suo presidente, che resiste sulla richiesta da. Troppi per i rossoneri, ma il trio Furlani-Moncada-D'Ottavio non si arrende e studia una nuova proposta, comunque. Una spinta può e deve arrivare dalle cessioni:va al Bologna (prestito oneroso a 500mila euro con diritto di riscatto a 9 milioni), il Monza attendecome erede di Petagna (destinato a Cagliari), ma. Dal risparmio sugli ingaggi la dirigenza rossonera conta di ricavare il tesoretto per il rilancio vincente: il Porto tiene duro, ma tra Taremi e il Milan non è ancora finita.