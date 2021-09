Il calcio italiano per club continua a soffrire sul piano della competitività internazionale.. Alo abbiamo portato a livelli grotteschi come nei casi del Parma e della premiata ditta Chievo-Cesena (che infatti sono saltate in aria entrambe ), e adesso vediamo che questo artificio venga adottato all'estero. Per esempio, in Spagna tra Barcellona e Valencia . E adesso anche in Portogallo, dove la stagione dei bilanci annuali sta rivelando scambi di calciatori provenienti dalle squadre giovanili per cospicue cifre che fanno scopa.Con entrambe le società gli scambi sono avvenuti sulla base di cifre gemelle. E le manovre erano passate inosservate fino a che la pubblicazione dei bilanci annuali non ha reso noti i numeri.Le due società sono da mesi in una fase di rapporti abbastanza conflittuali, ma se c'è da darsi una mano per rimettere a posto i conti le inimicizie passano in secondo piano.Rodrigo Francisco Pinto Vieira Fernandes, centrocampista classe 2001, si è mosso lungo la direttrice Lisbona-Oporto, mentre Marco Sousa Cruz, centrocampista classe 2004, ha fatto il viaggio inverso. Valutazione dei due calciatori: 4 milioni di euro a testa.(che provenendo dal settore giovanile non costituiva un valore soggetto a ammortamento)Di ben più ampia rilevanza è lo scambio messo in piedi fra Porto e Vitória Guimarães durante il mese di luglio:. I due atleti che sono stati spostati dal Porto al Vitória sono Rafa Pereira , centrocampista classe 2001 valutato 4 milioni di euro, e Francisco Ribeiro , centrocampista classe 2003 valutato ben 11 milioni di euro. La traiettoria inversa è stata seguita da Romain Correia , difensore classe 1999 e da João Miguel Teixeira Mendes, difensore esterno classe 2000.. Dunque per le due società si ha una somma di attivi da 30 milioni di euro.; e che i 15 milioni messi in attivo per i calciatori incamerati comporteranno costi di ammortamento nei prossimi esercizi e lungo l'arco di durata dei contratti fatti firmare ai calciatori.Sintomo di malessere. Per i portoghesi una manovra di mercato del genere è novità assoluta, come si può constatare dai commenti incuriositi che si rincorrono negli ultimi giorni sui media. Da quelle parti non hanno conosciuto un caso Parma, o un caso Chievo-Cesena. Dunque si trovano ancora nella fase in cui sembra che mosse del genere siano soltanto una nuova formula di gestione dei flussi di bilancio e del patrimonio di diritti economici di calciatori. F. Un primo campanello d'allarme che suona. Guai a sottovalutarlo.@pippoevai