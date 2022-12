La Serie C è davvero solo polemiche e caos istituzionale? No, anzi. Perché nonostante le difficoltà dei club, i fallimenti e il circo mediatico che spesso si crea attorno alle vicende meno nobili della Lega Pro, in realtà c. Ne è un esempio, che, ha, squadra che ha ospitato il club lucano nell’ultimo turno di campionato.Una bellissima iniziativa, che il Potenza ha corredato anche con unlasciato nello spogliatoio ai padroni di casa:, in perfetta tinta con i colori sociali del club. Questo il messaggio lasciato da Caturano e compagni: ‘’E’ la nostra missione dentro e fuori dal campo,. Questo spogliatoio ci ha ospitati solo per alcune ore ma. Nel ringraziarvi lasciamo in dono una pianta, certi che sarà curata nel tempo come il nostro rapporto”.A fare i complimenti a questa bellissima iniziativa del Potenza ci ha pensato fin dal primo istante anche la Lega Pro, che con un comunicato sui propri canali social ha sottolineato come sia questo. Un segnale di grande, che assume un significato ancora più importante in un periodo storico come questo, nel quale