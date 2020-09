Nel corso della festa del Fatto il Premier, Giuseppe Conte, ha parlato anche della questione stadi chiudendo alla possibilità di riportare la gente allo stadio: "Il governo non ha mai aperto alle discoteche, contrariamente a quanto s'è detto. Poi le regioni le hanno riaperte. Negli stadi l'assembramento è inevitabile, dentro, come entrando e in uscita: l'apertura la trovo inopportuna".