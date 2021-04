#Superlega calcio, Draghi: Il Governo segue con attenzione il dibattito intorno al progetto e sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee per preservare le competizioni nazionali, i valori meritocratici e la funzione sociale dello sport — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) April 19, 2021

