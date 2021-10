La sosta del campionato ci consente di riordinare le idee (e le classifiche) degli oscar di Calciomercato.com., un dribbling, una finta, un lancio di 50 metri, una rete stupenda (per questo lo abbiamo intitolato a un grandioso numero 10 del calcio italiano),. Dybala, pur nelle sue recenti e meno recenti difficoltà, è riuscito comunque a mostrare colpi degni del suo repertorio, Insigne è la qualità massima del Napoli, mentre la vera sorpresa è Gonzalez che, appena arrivato in Italia, ha fatto vedere gesti tecnici di pregio.-------------------------------------------------------------------------------------------------D. Zapata (Atalanta): tunnel in corsa a Kjaer a un passo dall’ area di rigoreBarrow (Bologna): gol con un tiro a giroGonzalez (Fiorentina): tunnel pulitissimo su Di Lorenzo e servizio in areaper VlahovicAbraham (Roma): contropiede micidiale, palo e tap in di MkhitaryanCaprari (Verona): segna con un tiro a giroQuagliarella (Sampdoria): più di un’azione del suo livelloDjuric (Salernitana): torsione aerea sul golMarin (Cagliari): strappo micidiale e palo finaleLocatelli (Juventus): il golBerardi (Sassuolo): rete splendida----------------------: Nico Gonzalez (Fiorentina); Dybala (Juventus); L. Insigne (Napoli): Barrow (Bologna); Marin (Cagliari); Felipe Anderson (Lazio); Leao (Milan); Abraham (Roma): Pasalic, Muriel, Zappacosta, Malinovskyi e D. Zapata (Atalanta); Arnautovic, Hickey (Bologna); Nandez (Cagliari); Bajrami e Henderson (Empoli); Saponara (Fiorentina); Cambiaso e Destro (Genoa); Calhanoglu, Correa, Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez (Inter); Morata e Locatelli (Juventus); Immobile (Lazio); Maignan, Giroud e Saelemaekers (Milan); Koulibaly (Napoli); Shomurodov, Mkhitaryan, El Shaarawy, Lo. Pellegrini (Roma); Kechrida e Djuric (Salernitana); Candreva e Quagliarella (Sampdoria); Traoré, Djuricic, Frattesi, Maxime Lopez e Berardi (Sassuolo); Bourabia e Antiste (Spezia); Buongiorno e Brekalo (Torino); Pussetto, Samardzic e Deulofeu (Udinese); Okereke e Johnsen (Venezia); Kalinic e Caprari (Verona)