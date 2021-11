La sosta ci permette di riordinare le idee (e le classifiche) sugli “oscar” di Calciomercato.com. In testa al premio del gesto tecnico, che abbiamo definitoper evidenti ragioni, c’è il veneziano, una delle più belle rivelazioni di questo campionato. Alle sue spalle, con tre segnalazioni, un gruppo di giocatori talentuosi formato da. Il criterio per l’assegnazione dei punti è il seguente: in ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che ha compiuto il gesto tecnico più spettacolare, un dribbling, una finta, un lancio di 50 metri, una rete stupenda.-------------------------------------------------------------------------------------------------------: slalom al limite dell'area e tiro a giro: va via a Mario Rui servendo poi l'assist per il gol di Simeone: tunnel su Standberg al limite dell’area: tiro a volo che si stampa sulla traversa: doppio passo e gol davanti a Rui Patricio: colpo di tacco a liberare Soriano nell’azione dello 0-1: lancio perfetto per Joao Pedro in occasione del gol del pareggio Zurkowski (Empoli): tiro di esterno da fuori area (gol del 2-1): la finta che manda Tomori totalmente fuori tempo: Bucare Milnkovic-Savic da 25 metri----------------------: Okereke (Venezia): Barrow (Bologna); Nico Gonzalez e Saponara (Fiorentina); Dybala (Juventus); Leao (Milan); L. Insigne (Napoli); Berardi (Sassuolo): Ilicic (Atalanta); Arnautovic (Bologna); Marin (Cagliari); Henderson (Empoli); Calhanoglu, Correa e Lautaro Martinez (Inter); Felipe Anderson e Luis Alberto (Lazio); Abraham e Lo. Pellegrini (Roma); Deulofeu (Udinese); Simeone (Verona): Pasalic, Muriel, Zappacosta, Malinovskyi, D. Zapata e De Roon (Atalanta); Hickey e Dominguez (Bologna); Nandez, Caceres e Godin (Cagliari); Bajrami, Pinamonti e Zurkowski (Empoli); Cambiaso, Destro e Caicedo (Genoa); Dimarco, Dzeko e Sanchez (Inter); Morata, Locatelli Bernardeschi e Chiesa (Juventus); Immobile e Pedro (Lazio); Maignan, Giroud, Saelemaekers, Bennacer, Tonali e Ibrahimovic (Milan); Koulibaly, Mertens, Fabian Ruiz ed Elmas (Napoli); Shomurodov, Mkhitaryan, El Shaarawy e Cristante (Roma); Kechrida e Djuric (Salernitana); Candreva e Quagliarella (Sampdoria); Traoré, Djuricic, Frattesi, Maxime Lopez e Caputo (Sassuolo); Bourabia, Antiste, Kovalenko, Colley e Sala (Spezia); Buongiorno, Brekalo e Sanabria (Torino); Pussetto, Samardzic, Beto e Molina (Udinese); Johnsen e Kiyine (Venezia); Kalinic, Caprari e Barak (Verona)