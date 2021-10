La sosta del campionato ci permette di riordinare le idee (e le classifiche) degli oscar di Calciomercato.com.. Tuttavia il premio non va al difensore più bravo, ma al giocatore (può essere pure un attaccante...) che ha compiuto l’intervento difensivo più efficace, una scivolata, una palla arpionata, la respinta non casuale di una palla-gol, la palla conquistata nella propria area di rigore., insieme ad Acerbi, Ibanez e Ferrari che hanno tre voti a testa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tonali (Milan): respinta su tiro in piena area di Malinovskyi.Theate (Bologna): anticipo su Muriqi.Koulibaly (Napoli): toglie la palla a Vlahovic lanciato a rete.Stojanovic (Empoli): salvataggio sulla linea.Dawidowicz (Verona): un muro continuo.Yoshida (Sampdoria)Ranieri (Salernitana): in spaccata allontana la palla in area, anticipando Kallon.Aramu (Venezia): su calcio d'angolo anticipa Caceres di un soffio.Singo (Torino): anticipo su Chiesa lanciato a rete.Bastoni (Inter): salvataggio su Djuricic.----------------------: Koulibaly (Napoli).Acerbi (Lazio); Tonali (Milan); Ibanez (Roma); Ferrari (Sassuolo).: Medel (Bologna); Carboni (Cagliari); Bastoni (Inter); Yoshida(Sampdoria); Nuytinck (Udinese); Dawidowicz (Verona).: Palomino e Djimsiti (Atalanta); Hickey e Theate (Bologna);Luperto, Marchizza Viti e Stojanovic (Empoli); Pulgar, Odriozola eMilenkovic (Fiorentina); Criscito e Biraschi (Geona); Calhanoglu,D’Ambrosio e Brozovic (Inter); Bonucci, Locatelli e Chiellini (Juventus);Luiz Felipe e Marusic (Lazio); Tomori, Romagnoli e Kalulu (Milan); MarioRui (Napoli); Mancini (Roma); Lassana Coulibaly, Gyomber, Strandberg eRanieri (Salernitana); Rogerio (Sassuolo); Hristov e Nikolau (Spezia);Lukic, Zima, Rodriguez, Djidji e Singo (Torino); Aramu (Venezia).