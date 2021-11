La sosta ci permette di riordinare le idee (e le classifiche) sugli “oscar” di Calciomercato.com. In testa al premio dell’intervento difensivo, che abbiamo intitolato aper evidenti ragioni, c’è un gruppetto di difensori centrali formato dal laziale, dache hanno ottenuto 4 segnalazioni a testa. Alle loro spalle il bologneseinsieme ae al veronese. Il criterio del premio è il seguente: ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che ha compiuto l’intervento difensivo più efficace, una scivolata, una palla arpionata, la respinta non casuale di una palla-gol, la palla conquistata nella propria area di rigore.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------: si immola sul tiro a botta sicura di Berardi: decisivo su conclusione di Barak: chiusura su passaggio di Milinkovic verso Pedro: salvataggio su El Shaarawy: su Soriano ad Audero battuto: in scivolata blocca un pericoloso contropiede: su Sturaro ad inizio ripresa: doppio salvataggio su Vidal che aveva avuto una sorta di rigore in movimento: interventi decisivi su Belotti----------------------: Acerbi (Lazio); Koulibaly (Napoli); Ibanez (Roma); Ferrari (Sassuolo); Nuytinck (Udinese): Medel (Bologna); Tonali (Milan); Yoshida (Sampdoria); Dawidowicz (Verona): Carboni (Cagliari); Luperto e Viti (Empoli); A. Bastoni e D’Ambrosio (Inter); Luiz Felipe (Lazio); Tomori, Kjaer e Kalulu (Milan); Mancini (Roma); Strandberg, Ranieri e Gyomber (Salernitana); Nikolaou ed Erlic (Spezia); Djidji (Torino): Palomino, Djimsiti, Demiral, Koopmeiners e Freuler (Atalanta); Hickey e Theate (Bologna); Godin, Lykogiannis e Pavoletti (Cagliari); Marchizza e Stojanovic (Empoli); Pulgar, Odriozola, Milenkovic, N. Gonzalez e Martinez Quarta (Fiorentina); Criscito, Biraschi e Vasquez (Geona); Calhanoglu, Brozovic e Skriniar (Inter); Bonucci, Locatelli, Chiellini e Danilo (Juventus); Marusic (Lazio); Romagnoli (Milan); Mario Rui e Rrahmani (Napoli); Lassana Coulibaly (Salernitana); Colley, Dragusin e Askildsen (Sampdoria); Rogerio, Chiriches e Ayhan (Sassuolo); Hristov (Spezia); Lukic, Zima, Rodriguez, Singo e Buongiorno (Torino); Pereyra (Udinese); Günter (Verona); Aramu, Ceccaroni e Mazzocchi (Venezia)