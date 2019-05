Come condiviso dalla pagina FaceBook, Internazionale Milano 1908, un utente della stessa ha contattato il preparatore atletico dell'allenatore leccese, Costantino Coratti, dichiarando la felicità per il suo approdo all'Inter. Lo stesso preparatore atleticoe, alla successiva richiesta da parte dell'utente, di poter avere delle informazioni più chiare,Ricordiamo come ieri siano state paventate varie ipotesi sul futuro dell'allenatore leccese con una sfida a due tra Inter e Juventus per accaparrarselo, aspettando il tanto atteso incontro tra la Juventus e Allegri per saperne di più sul futuro dell'allenatore toscano. Indizi e non certezze, certo, ma sembra che