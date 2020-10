Caos Barcellona. L'avventura di Josep Maria Bartomeu come presidente del club catalano è arrivata al capolinea: il 57enne si è infatti dimesso dopo sette anni alla guida e a solo un giorno di distanza dalla sfida di Champions contro la Juve, in scena a Torino mercoledì. Lo stesso vale per gli altri componenti del Consiglio direttivo: la crisi è profonda, sia dal punto di vista economico che dei risultati, come testimonia l'epurazione tecnica di quest'estate,



LE MOTIVAZIONI - Secondo Sport, da sempre molto vicino alle vicende di casa Barcellona, le dimissioni arrivano in segno di protesta contro la decisione del governo catalano, che ha respinto la richiesta del club di posticipare il referendum in programma il prossimo 1 e 2 novembre nel quale i soci blaugrana voteranno la sfiducia proprio al presidente. I blaugrana, di fronte all'emergenza Covid (da marzo a oggi circa 800 soci hanno perso la vita), hanno infatti chiesto al Segretario per lo Sport e l'Attività Fisica della Generalitat de Catalunya di rinviare la riunione al 15 novembre per garantire una maggior sicurezza dei partecipanti, molti di loro ultrasassantenni, ma la proposta è stata rispedita al mittente perché non ci sarebbe "alcun impedimento legale o sanitario".