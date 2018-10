Lionel Messi lontano dal Barcellona? Difficile immaginarlo, eppure c'è chi ha provato a strappare l'indissolubile binomio. Il Manchester City ha fatto sul serio per il numero 10 blaugrana e lo rivela il presidente del club inglese, Kaldhoon al Mubarak.



INGAGGIO TRIPLICATO - Queste le sue parole in conferenza stampa: "Quale giocatore avrei voluto vedere con i Citizens? Messi. Abbiamo chiesto a Guardiola di parlarci, gli abbiamo offerto il triplo del salario che ha al Barcellona, ma non ha mai accettato". Un'offerta da capogiro, un'offerta multimilionaria, respinta però dal diretto interessato, che percepisce 50 milioni netti a stagione.