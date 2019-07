Sembra sfumare definitivamente, almeno per il momento, l'ipotesi del Genoa di vestire di rossoblù il talentuoso trequartista argentino Pedro De La Vega.



A spegnere le speranze del grifone, che nei giorni scorsi sembrava vicinissimo al tesseramento del classe 2001, sono le parole del presidente del Lanus Nicolas Russo pronunciate ieri a Radio Genesis: "L’operazione per De La Vega al Genoa non è mai stata chiusa - ha dichiarato il numero uno del club che di recente aveva invece definito la trattativa in dirittura d'arrivo - Ci sono stati colloqui avanzati ma sono rimasti tali, degli incontri. Il futuro di Pedro è al Lanus”.



Niente Genoa quindi per il promettente trequartista sudamericano che sarebbe dovuto sbarcare in Liguria anche grazie alla compartecipazione dell'Inter. Lo stesso Russo ha però poi aggiunto che le porte per una cessione di De La Vega restano comunque aperte: “Se dovesse arrivare un’offerta che vada bene a lui e a noi certamente la prenderemo in considerazione".