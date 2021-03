Il presidente del Manchester City Al Mubarak ha affidato al sito ufficiale alcune dichiarazioni per salutare Sergio Aguero che a fine stagione lascerà il club dopo 10 anni di militanza e dopo aver infranto il record di miglior marcatore della storia del club: "Il contributo di Aguero nel Manchester City nel corso di questi 10 anni non può essere sottovalutato. La sua leggenda rimarrà per sempre indelebile tra coloro che amano la nostra maglia. Non è ancora il momento delle parole o dei discorsi d'addio, c'è ancora molto da fare prima di salutarsi. Nel frattempo è un onore per me annunciare la costruzione di una statua per Aguero insieme a quelle già in costruzione per David Silva e Kompany"