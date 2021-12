Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, ha parlato in una lunga intervista a le Equipe dei calciatori che si trovano in prestito nel club francese e, tra questi, ci sono anche Cengiz Under e Pau Lopez, ancora di proprietà della Roma. Queste le sue parole: "Abbiamo sempre parlato dell'operazione Milik come di un'operazione complicata. Si tratta di un giocatore che, alla fine, sarà di proprietà del Marsiglia. I riscatti di Guendouzi e Under sono legati alla salvezza, quello di Pau Lopez arriverà alla ventesima presenza (ne mancano 3, ndr). Si tratta di opzioni praticamente automatiche".