Il presidente del Trabzonspor, Ahmet Agaoglu, ha annunciato a Fanatik l’accordo raggiunto per l'attaccante del Parma Gervinho e per l'esterno della Roma Bruno Peres: "L’accordo è fatto, entro 10 giorni Gervinho firmerà con noi e arriverà per l’attacco, il contratto è pronto per questo acquisto. Non cercheremo altri terzini perché abbiamo preso Bruno Peres a parametro zero, l’intesa è stata raggiunta anche con lui”.