Il presidente del Trapani è una furia: "Campionato di Serie C falsato. E giù inibizioni perché siamo in dittatura"

Nino Glenn La Macchiaa

Valerioal termine della sconfitta con il Cerignola, è intervenuto così su X: "Come commentare un rigore clamoroso come questo ?? . E quello su Celiento ? Eh sì, da ammonizione per simulazione. Ahahha . In entrambi i casi con questo arbitro vicinissimo all'azione. E il loro rigore Nettissimo .... Ma dico , c'è bisogno di tutto questo? Poi Nel mentre di un campionato falsato in tutto da squadre iscritte con bilanci fallimentari , l'unica cosa che alcuni premono a verificare sono le frasi di circostanza dette da quei Presidenti che i soldi li mettono veramente. E giù inibizioni perché siamo in dittatura e non si può esprimere neanche un parere su episodi evidenti e marchiani."

- La squadra siciliana, in lotta per la zona playoff, è uscita sconfitta dalla sfida dello Stadio Domenico Monterisi, contro la capolista pugliese, perdendo per 1-0 a causa del rigore trasformato da Capomaggio. Il presidente del Trapani si riferisce alla situazione fallimentare del Taranto, a un passo dall'esclusione del campionato-