Il presidente della FIFA Infantino celebra lo Scudetto dell'Inter: 'Amala'

Gianni Infantino festeggia lo Scudetto dell’Inter attraverso i suoi canali social. Il presidente della FIFA, noto tifoso nerazzurro, ha condiviso nelle stories del suo profllo Instagram il post del club meneghino per celebrare il tricolore al fischio finale del derby contro il Milan.

“Sguardo al cielo. Sei campione d’Italia. Due stelle. Amala”.



Infantino ha pubblicato l’immagino stilizzata del Duomo di Milano con accanto i calciatori dell’Inter e la scritta:

Il presidente della FIFA, presente a San Siro in occasione di Inter-Cagliari di 9 giorni fa, ha celebrato il titolo numero venti della storia con la scritta: “Amala”.

Infantino non ha mai nascosto la sua passione per i colori nerazzurri ed era seduto in tribuna autorità in occasione della sfida valida per il 32° turno di Serie A, accanto all’amministratore delegato Beppe Marotta e all’ex capitano e vicepresidente Javier Zanetti.

In una vecchia intervista, il presidente della FIFA - nato in Svizzera ma di origini calabresi - aveva dichiarato senza troppi giri di parole la sua fede per l'Inter: "Sono interista. È una squadra un po’ pazza che ci fa soffrire ma è forse anche grazie al fatto che sono tifoso nerazzurro che poi sono diventato il presidente della FIFA".