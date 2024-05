Il presidente della Liga Tebas conferma: 'Mbappé andrà al Real Madrid'

12 minuti fa



Il presidente della Liga Javier Tebas ha confermato l'arrivo di Kylian Mbappé al Real Madrid dalla prossima stagione: "Mbappe verrà a Madrid la prossima stagione - ha detto in un'intervista a Olè - È uno dei migliori giocatori del mondo, ma ci sono anche Vinicius e Bellingham. Il Real avrà una grande squadra. Ovviamente questo non dà garanzie di vincere il campionato". Sulla possibilità di conquistare quella Champions che gli è sempre sfuggita con il Psg, Tebas ha detto: "Se ha firmato un quinquennale, ha cinque stagioni per riuscirci".