Il presidente della Liga in Spagna, Javier Tebas, ha confermato in conferenza stampa che non sospenderà il campionato spagnolo di calcio per l'emergenza Coronavirus se non arriverà direttamente dal governo l'input di farlo. "Sospenderemo la Liga solo se ce lo imporrà il governo spagnolo. Per ora ha deciso che bastano le porte chiuse".