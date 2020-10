L’Inter continua a credere molto in Lucien Agoumé (foto Ansa). Il club nerazzurro lo ha comprato un anno fa dal Sochaux, e in estate lo ha girato in prestito allo Spezia. 18 anni compiuti da qualche mese, il centrocampista francese ha esordito con i liguri domenica scorsa, nella gara pareggiata con il Parma 2-2. 90 minuti in campo e un rendimento di alto livello per un giocatore su cui l’Inter punta forte. Tanto da avere già un piano in mente per il suo futuro. Nel nostro focus video tutti i dettagli.