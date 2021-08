, un binomio che sembrava indissolubile. Sembrava, perché da pochi giorni quello che prima era solo follia ora è realtà:. Questa sera, alle 20, parte il nuovo campionato del Barça, per la prima volta senza il suo numero 10 ed è un avvio di stagione più complicato e nebuloso che mai per i catalani.- La Liga parte dalla, che fa visita in un Camp Nou che per la prima volta dopo un anno e mezzo accoglierà nuovamente i tifosi sui propri spalti.quelli che assisteranno alla partita in tribuna, con una curiosità:- Nel frattempo la situazione già delicata a Barcellona è stata agitata ulteriormente dalle difficoltà nel tesseramento dei nuovi acquistied, oltre a quello di. La nota della Liga di ieri sera aveva gettato panico e sconforto dopo che il Barça aveva annunciato i regolari tesseramenti ("Verifiche ancora da effettuare", recitava la nota), ma l'allarme è rientrato.che potranno mettersi regolarmente a disposizione di Ronald Koeman.- A proposito del tecnico olandese, tanti i dubbi che albergano nella sua mente a poche ore dal debutto in campionato. I più immediati riguardano inevitabilmente le scelte da fare in campo. La formazione è definita quasi nella sua interessa, cona fare coppia con, l'inesauribileconin mezzo al campo. Resta da stabilire chi completerà il tridente offensivo con Depay e Griezmann:da punta centrale appare il favorito, ma resiste la possibilità di un inserimento didal 1' con Depay da punta.- I dubbi però non riguardano solo il campo ma anche il mercato e Koeman li ha manifestati senza peli sulla lingua.. Un'esigenza data dalla situazione infortuni di. Quella del Kun poi è una situazione particolare, perché oltre al problema al polpaccio che lo terrà ai box fino a novembre c'è la fortissima delusione per l'addio di Messi: "" ha raccontato scherzando l'amico, ma dietro alle risate si nasconde un malumore che secondo alcuni organi di stampa spagnoli potrebbe anche portare a una separazione. Il Barça si guarda in giro per un altro attaccante e le opzioni non mancano, ultimiche si sono proposti, ma visti gli equilibri da mantenere a livello economico è una missione estremamente complicata, possibile solo con l'eventuale addio dioltre a quello di un esubero come. Intanto, stasera il campo: a Barcellona inizia l'era dopo Messi, tra mille dubbi.