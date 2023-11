Jake Daniels, attaccante del Blackpool e unico calciatore attualmente in attività nel Regno Unito a essersi dichiarato gay, ha parlato del trasferimento di Jordan Henderson in Arabia Saudita alla BBC:



“Quando ho fatto coming out mi ha mandato un messaggio di sostegno, scrivendomi che era orgoglioso di quello che avevo fatto. Vederlo trasferirsi in Arabia è stato quindi come ricevere uno schiaffo in faccia, davvero molto frustrante, ma immagino che venga pagato bene e che evidentemente il denaro significa di più per certe persone”.