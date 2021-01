La Juventus Women si laurea campione d'inverno a punteggio pieno! Proprio così, la corazzata bianconera batte l'Inter 3-0 al campo Giacinto Facchetti in quello che è il primo "derby d'Italia" di questa domenica di fuoco, caratterizzata da questa curiosa coincidenza.

Le bianconere fanno ​fatica nel primo tempo a sfondare il muro disciplinato eretto dall'Inter, e rischia qualcosa sulle ripartenze di Tarenzi, ma nel secondo tempo i valori emergono e la Juve Women fa tris: rigore di Girelli procurato da Bonansea, missile dalla distanza di Galli e definitivo 3-0 di Pedersen.

Le nerazzurre chiudono il girone d'andata all'ottavo posto, a quota 14, mentre la Juventus, come detto, ha vinto tutte le partite finora: ha 33 punti, 3 in più del Milan, unica antagonista di questo campionato.





INTER - JUVENTUS WOMEN 0-3

(54' Girelli su rig., 68' Galli, 87' Pedersen)



Inter (4-3-3): Marchitelli; Merlo, Auvinen, Kathellen, Bartonova (78' Brustia); Alborghetti, Simonetti (84' Rincon), Pandini; Marinelli, Tarenzi, Mauro (46' Moeller). A disp: Aprile, Baresi, Debever, Catelli, Pavan, Vergani. All. Attilio Sorbi​

Juventus (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen (90' Lundorf), Gama, Sembrant, Boattin; Galli, Pedersen, Caruso (46' Cernoia); Bonansea, Girelli (73' Staskova), Hurtig (81' Zamanian). A disp: Bacic, Rosucci, Alves, Giordano, Berti. All. Rita Guarino



Arbitro: Luca Zufferli



AMMONITA Auvinen (I)