"Christian Eriksen vuole restare all'Inter". A raccontarlo è il primo presidente del centrocampista danese, Claus Hansen (ex numero uno del Middelfart Boldklub), a Europacalcio.it: "Era un bravissimo ragazzo con una grande determinazione. Non conosco Conte, tantomeno i motivi delle sue decisioni. Dico solo che uno come Christian deve giocare, tutti noi conosciamo le sue qualità. Via a gennaio? Non lo so e non voglio fare questi discorsi. Christian vuole giocare con la maglia dell’Inter, che è un’ottima squadra, gli piace l’ambiente nerazzurro".