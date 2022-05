Dettagli, che fanno la differenza. Una parata da una parte, che evita il 2-0, due gol in due minuti dall'altra, che mandano la partita ai supplementari, poi decisa da un rigore del più forte giocatore al mondo. Per vincere la Champions League non basta essere il più forte, serve una congiunzione astrale, gli episodi devono andare nel verso giusto e la Dea Bendata deve prenderti per meno. I grandi giocatori, i campioni, da soli, non sono sufficienti.per il mercato e ha ingaggiato il migliore allenatore del mondo, ma non ha mai messo le mani sulla coppa più importante, quella che ti rende immortale.E come l'anno scorso, e come l'anno prima, il City si è perso sul più bello. E' andato in battaglia con l'armatura lucidata e le armi migliori, ma si è sgretolato di fronte alle difficoltà. Chi vuole credere alle parole dell'agente di Yaya Touré e a una maledizione lanciata da qualche sciamano africano faccia pure Il catalano, per chi scrive, è da anni sul podio dei migliori allenatori del mondo, per quello che ha vinto, per quello che ha dato al calcio, del quale senza alcun dubbio ha scritto la storia. Un professore che continua insegnare calcio, che ha saputo rinnovarsi, evolversi, contaminare la sua idea di tiqui-tica con il pragmatismo tedesco e l'agonismo britannico, senza perdere il controllo del pallone, senza perdere di vista l'obiettivo, vincere con un gioco propositivo.Guardiola è un accentratore, tutto ruota intorno a lui, alle sue idee e al suo problem solving.. Quando gli episodi non girano, quando la tensione sale il Manchester City va in tilt. Lo dice anche il recente passato: ieri è uscito dalla Champions League prendendo 3 gol in 6 minuti, nel 2019-20 2 in 8, nel 2018-19 2 in 3, nl 2017-18 3 in 19. Lo dicono certe valutazioni: Ruben Dias, che ha i gradi di capitano, può concedere un rigore così in un supplementare di una semifinale di Champions League? Il City non è un insieme di figurine, ha una struttura e un equilibrio per preciso.