Questo pomeriggio il procuratore del centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco Beppe Galli, durante un collegamento con Radio Bruno, ha parlato del futuro del suo assistito dopo l’esordio in Serie A di ieri. Questo un estratto delle sue parole:



“Siamo molto contenti, gli avrei dato 8 in pagella, ma gli do 7 per una somma di errori, sicuramente però non per il gol subito. Quello più grosso è stato una palla persa quando doveva scaricare prima il pallone. Al netto di questo sono davvero contento della sua prestazione”.



Ha poi parlato della possibilità di andare a giocare in prestito in Serie B: “Non è detto che avrebbe imparato di più andando a giocare, 6 mesi con i grandi possono fare molto. La scelta che abbiamo fatto con la società è stata quella migliore, ci rende contenti. Un ragazzo molto sereno e intelligente, Alessandro può giocare sia davanti alla difesa che altrove. La Fiorentina non ha mai pensato di darlo via. Ci ha sempre creduto, la cosa che mi è piaciuta è che la società ha dato al mister di poter contare anche sul ragazzo, siamo sereni perché sappiamo qual è il suo ruolo”.