Il procuratore Melillo: 'Infiltrazioni mafiose anche nel calcio professionistico'

. E' questo ciò che emerge dalle parole delantimafia e antiterrorismo,. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del La Stampa, il procuratore ha posto particolare attenzione sulle attività delle associazioni mafiose che coinvolgono stabilmente anche il calcio professionistico. Queste le dichiarazioni del magistrato:- "Non si deve più parlare di infiltrazioni mafiose, ma di unaItalia in tutti i settori, dall’edilizia, alla logistica, al calcio professionistico passando per la grande distribuzione e la finanza".

- "Non vi è settore che possa ritenersi al riparo del rischio di condizionamento mafioso. Persino. Anche in questo campo è più facile far finta di non vedere".