"I grandi club olandesi – Ajax, PSV, Feyenoord, FC Utrecht, Vitesse e AZ Alkmaar – hanno scoperto che attualmente non c’è sufficiente sostegno tra i club professionistici olandesi per fondare la BeNeLiga". Così recita il comunicato della Federcalcio belga, che prende atto del fallimento del progetto di unione tra l'Eredivisie olandese e la Pro League belga.



"Negli ultimi mesi sono stati compiuti seri progressi verso una BeNeLiga. Una delegazione belga-olandese ha avuto un incontro costruttivo sull’argomento all’inizio di marzo con i rappresentanti della UEFA, sotto la guida del presidente Aleksander Ceferin. I grandi club olandesi ora stanno fermando il progetto perché sostengono che manchi il supporto necessario. Il fatto che i club olandesi stiano attualmente versando in condizioni migliori, mentre i club belgi siano in difficoltà, gioca indubbiamente un ruolo",