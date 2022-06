Tra meno di un mese il Milan riprenderà gli allenamenti in vista della prossima stagione. Questo il programma dell'estate rossonera, che inizierà il prossimo 4 luglio con il consueto raduno di Milanello: per i nazionali il ritrovo sarà il 14 luglio. Il 16 luglio è invece in programma la prima amichevole estiva contro il Colonia per la Telekom Cup, mentre dal 23 al 27 luglio il Milan sarà in Austria per un breve ritiro, durante il quale ci saranno anche due amichevoli.