Cristiano Zanetti ha rilasciato un'intervista a la Repubblica dove ha detto la sua su Inter-Fiorentina, match che si giocherà sabato: "Sia Fiorentina che Inter si apriranno, quindi mi aspetto una gara con tanti gol. Una previsione: l’Inter partirà fortissimo e nei primi venti minuti la Fiorentina avrà l’occasione per ripartire in contropiede, anche se non è nel suo DNA. La Fiorentina viene da un ottimo memento, ma l'Inter è motivata e in casa fa paura"