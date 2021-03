Dopo le sorprendenti dimissioni di Julien Stéphan, lo Stade Rennais è alla ricerca di un sostituto all’altezza per continuare la corsa al quinto posto, che attualmente dista solo 3 punti ed è occupato dal Lens, e centrare la terza qualificazione consecutiva ad una coppa europea.



La lista dei possibili candidati alla panchina dei rouges et noires, stilata da France Football è particolarmente folta: dalle leggende Thierry Henry (recentemente dimissionario dall’Impact de Montréal) e Patrick Vieira all’ex Lione Bruno Génésio e Lucien Favre, esonerato lo scorso autunno dal Borussia Dortmund, per restare in ambito francese. Dall’estero invece spuntano i nomi dell’ex Monaco Leonardo Jardim, l’ex Barça Ernesto Valverde, l’ex Everton Marco Silva, oltre a tre italiani: Thiago Motta, Eusebio Di Francesco e Luciano Spalletti.