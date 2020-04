In pochi mesi è diventato il beniamino dei tifosi con i quali è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Theo Hernandez si è preso il Milan con la sfrontatezza di chi crede fortemente nel proprio potenziale. Sei gol e tre assist in ventisei presenze, prestazioni spesso entusiasmanti. Il valore sul mercato è raddoppiato, così come la considerazione del club che ne vuole fare l'uomo immagine in vista della prossima stagione. Ma attenzione al Psg: Leonardo ha intenzione di preparare un assalto all'ex Real Madrid. Il punto della situazione nel nostro focus video.